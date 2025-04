In einem ersten Prozess hatte das Amtsgericht Sondershausen den Polizisten zu 100 Tagessätzen verurteilt, womit er als vorbestraft gegolten hätte. Daraufhin ging er in Berufung, um die Zahl der Tagessätze zu senken. Mit Erfolg: Das Gericht in Mühlhausen legte Anfang März 90 Tagessätze zu je 80 Euro fest, weshalb er nicht mehr als vorbestraft gilt - und statt 10.000 nun 7.200 Euro zahlen soll. Laut einem Bericht der "Thüringer Allgemeine" drängt der suspendierte Polizist weiter auf einen Freispruch, weil der falsche Bußgeldbescheid über 90 Euro nie bezahlt worden sei.