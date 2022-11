Erneut sind in Thüringen Menschen auf die Straßen gegangen, um etwa gegen die Energie-, Corona- und Russland-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei wurden am Montagabend in 40 Städten und Gemeinden etwa 15.000 Menschen gezählt - und damit erneut weniger als vor einer Woche . Etwa die Hälfte der Kundgebungen sei angemeldet gewesen.

Der Schwerpunkt der Proteste lag laut Polizei in Ostthüringen. Demnach waren in Altenburg etwa 1.700 Demonstranten auf der Straße, in Gera etwa 1.000 und in Saalfeld und Sonneberg zusammen knapp 1.000. Erneut waren Anhänger der rechtsextremen Kleinpartei "Freie Sachsen" unter den Demonstranten, die mit Bannern, Fahnen und Trommeln durch die Innenstädte zogen.