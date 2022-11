Rund 400 Menschen sind am Montagabend in Bad Langensalza einem privaten Aufruf von Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) gefolgt. Sie fanden sich zu einer Demonstration auf den Neumarkt ein. Reinz sagte, dieses Veranstaltungsformat sei "genau richtig". Ruhig und friedlich könne man seinem Kummer Luft sowie in Richtung Erfurt und Berlin Druck machen.

Wie vor einigen Wochen schon folgten auch am Montagabend in Bad Langensalza 400 Menschen dem privaten Aufruf des Bürgermeisters zum Protest. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Erneut gingen auch in anderen Thüringer Städten Hunderte Menschen auf die Straßen, um gegen die Energie- und Russland-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale liegt der Schwerpunkt in Ostthüringen. Demnach sind in Altenburg etwa 1.700 Demonstranten auf der Straße, in Gera etwa 1.000 und in Saalfeld und Sonneberg zusammen knapp 1.000. Erneut sind Anhänger der rechtsextremen Partei "Freie Sachsen" unter den Demonstranten, die mit Bannern, Fahnen und Trommeln durch die Innenstädte ziehen.