Ein vermeintlich in einer Bankfiliale in Mühlhausen eingeschlossener Mann hat sich nach polizeilichen Ermittlungen als Randalierer entpuppt. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen habe sich herausgestellt, dass der 35-Jährige nicht eingeschlossen war und sich mit Gewalt befreien musste, sondern das Gebäude in der Brückenstraße trotz automatisierter Türschließung jederzeit hätte verlassen können. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.