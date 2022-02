Ein 71 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einen achtjährigen Jungen in der Therme in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis gestoßen und getreten zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte soll den Mann den Jungen mit irakischer Staatsangehörigkeit außerdem rassistisch beschimpft haben.