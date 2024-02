Trotzdem hätte der Richter am Amtsgericht Mühlhausen die Möglichkeit gehabt, den Fall ans Landgericht zu verweisen. So geschehen im Dezember 2023 in einem ähnlichen Fall in München. Hier war ein 22-Jähriger ebenfalls ohne Führerschein unterwegs gewesen, stand dabei unter Drogen und Alkohol und entzog sich durch Flucht einer Polizeikontrolle. Er raste mit mindestens 144 km/h durch die Stadt und letztlich bei Rot über die Kreuzung, an der es zum Unfall kam. Ein 18-Jähriger kam ums Leben, fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.