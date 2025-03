Marco Pompe ist 51 Jahre alt. Er ist seit der Geburt querschnittsgelähmt. Für ihn ist Barrierefreiheit eine Mission. Er ist deshalb in mehreren Projekten aktiv. Als Barriere-Fahnder ist er beispielsweise mit seinem blinden Freund Steffen Wehner unterwegs und schaut, wie barrierefrei öffentliche Plätze in Mühlhausen sind. Fünf Filme haben die beiden dazu schon gemacht.

Die Sport-AG im evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen, in der Kinder Rollstuhlfahren ausprobieren können, leitet Pompe gemeinsam mit Martina Dorenwendt. Seit einem Motorrad-Unfall nutzt auch sie einen Rollstuhl im täglichen Leben. Sie betont, dass das ein Hilfsmittel ist. Wie das bedient wird und welche Schwierigkeiten damit im Alltag entstehen können, zeigen Martina Dorenwendt und Marco Pompe in der AG vom Projekt ILOH, das steht für "Ich lebe ohne Hindernisse".