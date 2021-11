Die Rosenstadt Bad Langensalza hat wieder eine Rosenkönigin. Melanie Kaiser ist 25 Jahre alt und Autoverkäuferin. Am Samstag wurde die mittlerweile zwölfte Rosenkönigin in kleiner Runde gekrönt. Die gebürtige Schönstedterin tritt die Nachfolge von Johanna Borkowski an, die Mutterfreuden entgegensieht und sich deshalb vom Ehrenamt zurückgezogen hat. Aus diesem Grund fand die Krönung erstmals im November statt; normalerweise alle zwei Jahre im Juni auf dem Rosenball mit Vorstellung im Rosengarten auf dem Rosenfest.

"Für mich ist ein kleiner Kindheitsraum in Erfüllung gegangen", sagt die neue Hoheit. Als kleines Mädchen wollte sie immer eine Prinzessin sein. Ihre Schwiegermutter hatte sie zu einer Bewerbung überredet. Ausgewählt wurde sie, weil sie offen und kommunikativ ist, sagt Martina Schnell vom städtischen Kulturamt. Dort werden auch die Termine für die Hoheit koordiniert. Sobald die Saison wieder losgeht, flattern viele Einladungen zu Festen ins Haus. Aber so lange will Melanie Kaiser nicht warten. Mit ihrem knallroten, aber schlicht gehaltenen Kleid will sie - wenn möglich - schon in der dunklen Jahreszeit Kindergärten und Seniorenheime besuchen.