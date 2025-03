Ausgerichtet wurde das Event auf dem Gelände des Thüringer Bratwurstmuseums in Mühlhausen, das viele Besucher anlockt. "2024 ist sehr gut gelaufen. Wir hatten im Museum etwa 140.000 Besucher - etwa doppelt so viele wie am alten Standort bei Arnstadt", sagte Keith. In Mühlhausen wurde am Samstag bis zu 7.000 Besucher werden erwartet.