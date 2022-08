Für Initiator und Bürgermeister Egbert Zöllner schon damals eine einfache Rechnung: "Wenn jeder Schönstedter für 20 Euro im Monat hier einkauft, kann der Landmarkt über Jahrzehnte bestehen." Skeptiker habe es auch gegeben. Die meinten, so ein Laden lohne sich nicht.

Die Rechnung ging auf: Nach einem Minus im Gründungsjahr konnte die Genossenschaft im Vorjahr erstmals schwarze Zahlen schreiben und das Ergebnis in diesem Jahr bereits verdoppeln. Allerdings müsse abgewartet werden, was nach Abzug der Nebenkosten vom Gewinn übrigbleibt, so Zöllner.