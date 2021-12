Leuchtende Augen bei Eltern und Schülern. Im Förderschulzentrum "Janusz Korczak" in Höngeda im Unstrut-Hainich-Kreis sind 150 Schulranzen für bedürftige Kinder gepackt worden. Die Initiative "Schüler helfen Schülern" will damit auch während der Corona-Pandemie Kinder weltweit unterstützen.

Deshalb werden seit Jahresbeginn in Höngeda neue und gebrauchte Schulranzen mit Schulmaterial und Hygieneartikeln gefüllt. Auch in Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis wird gesammelt. Die beiden Sammelstellen sind die einzigen in Thüringen. Mit den Ranzen und Schulrucksäcken aus Höngeda bekommen Kinder in Polen, Lettland und der Ukraine eine Chance, gut ausgerüstet zur Schule zu gehen.