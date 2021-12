Die Initiative "Schüler helfen Schülern" will auch während der Corona-Pandemie Kinder in anderen Ländern unterstützen. Im Förderschulzentrum "Janusz Korczak" in Höngeda im Unstrut-Hainich-Kreis sind daher in diesem Jahr 150 Schulranzen für bedürftige Familien gepackt worden. Emily, Piet und Kevin mit den vier Ranzen, die als nächstes auf die Reise gehen Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Bereits seit Jahresbeginn werden in Höngeda neue und gebrauchte Schulranzen mit Schulmaterial und Hygieneartikeln gefüllt. In dem Ort liegt eine von zwei Thüringer Sammelstellen der Initiative: Auch in Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis wird gesammelt. Mit den Ranzen und Schulrucksäcken aus Deutschland bekommen Kinder in Osteuropa eine Chance, gut ausgerüstet zur Schule zu gehen.

Schüler aus Höngeda unterstützen Schüler aus Rumänien

An der Schule in Höngeda werden Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in ihrer Entwicklung unterstützt und unterrichtet. Spezialisiert ist die Einrichtung auf Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und Schüler mit hohem Unterstützungsbedarf.

Die gespendeten Ranzen werden von den sechs Schülern der Klasse "W-G" mit Stiften, Blöcken, einer Trinkflasche, einem Farbkasten, einer Federtasche, einem Stofftier und Hygieneartikeln gefüllt. Um das Einpacken zu erleichtern, sind für die Schüler Kartons mit Piktogrammen und Packlisten vorbereitet worden. Wer nicht lesen kann, findet trotzdem die richtigen Sachen, sagt Lehrerin Christiane Anhalt. Wer das Alphabet beherrscht, füllt die Ranzen anhand einer Packliste.

Gefüllt werden die Ranzen mit Stiften, Blöcken, einer Trinkflasche, einem Farbkasten, einer Federtasche, einem Stofftier und Hygieneartikeln. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Anderen Schülern zu helfen ist für das Förderschulzentrum Höngeda seit vielen Jahren ein Herzensbedürfnis. Mit "Schüler helfen Schülern" unterstützt die Förderschule seit zehn Jahren das "Haus Lebensquell" im rumänischen Dudestil Noi. Dort leben Menschen mit geistigen und körperlichen Handicaps. Mindestens einmal pro Jahr geht ein Transport mit Geschenken, Kleidung und anderen Dingen für den Alltag auf die Reise.

An Piktogrammen erkennen die Förderschüler die Sachen, die sie einpacken können. Bildrechte: MDR/Claudia Götze