"Beim Anblick der Straßen wie gelähmt"

Ihr Spendenaufruf traf an der Schule in Thüringen auf eine große Resonanz. Eine Fachhändlerin aus Mühlhausen half bei den Rucksäcken. Eine kleine Gruppe aus Höngeda machte sich dann vergangenen Samstag auf den Weg. Auf der Fahrt - und erst recht vor Ort - sei noch einmal bewusst geworden, welche Zerstörungswut das Hochwasser hatte: "Man kann es kaum beschreiben und ist beim Anblick der Straßen und Häuser wie gelähmt", sagt die Helferin aus Thüringen.

Bei der Hochwasser-Katastrophe Mitte Juli strömten Wassermassen ins Schulgebäude und hinterließen starke Schäden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

An der Lindgren-Schule wird längst wieder unterrichtet - in den beiden oberen Etagen, die unversehrt sind. Neben den materiellen Schäden kämpfen die Lehrer mit den Ängsten der Kinder, beispielsweise wenn es wie in den vergangenen Tagen wieder stark regnet.

In Schleiden waren die Lehrer am Samstag ganz gerührt, wie Isabell Pietsch von der Lindgren-Schule sagte. "Das war ein toller Moment, als wir die Sachen zusammen ausgepackt haben."

Thüringer Bratwurst zum Schulfest

Nach dieser ersten Übergabe sollen in Höngeda auf jeden Fall weiter Spenden gesammelt werden, kündigte Christiane Anhalt an. Diese sollen zunächst per Post an die Astrid-Lindgren-Schule in Schleiden gehen. Aus der ersten Hilfsaktion könne sich eine Schulpartnerschaft entwickeln, hofft die Lehrerin.