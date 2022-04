Mehr Dienstleistungen in Innenstädten

Bei der Buchhandlung Strecker in Mühlhausen verläuft das Frühjahr deutlich ruhiger als üblich. "Jetzt merkt man schon massiv, dass die Leute sehr verhalten sind", sagt Inhaberin Heike Strecker. Sie verkaufe nun auch Kaffee und Kuchen, um Kunden in den Laden zu locken.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) stehen in Mühlhausen aber nicht mehr Geschäfte leer als vor der Pandemie. Der Verkauf von Bekleidung in Geschäften nehme ab, so Bruns. "Aber was zur Zeit zunimmt, sind Dienstleister der verschiedensten Formen - wie zum Beispiel Blumengeschäfte oder Friseure."

Buchladen-Inhaberin Heike Strecker im Gespräch mit Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Ukraine-Krieg bringt Verunsicherung

In Gotha ist die Lage ähnlich: In der Stadt sind weniger Kunden unterwegs - und mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kauften noch weniger Menschen ein. Gerrit Jeron, Inhaber vom Bekleidungsgeschäft Temple of Cult, hat beobachtet, dass die Kunden direkt zu Beginn des Krieges zunächst ausblieben. Für ihn sei das verständlich: "Wir verkaufen Luxus, und die Leute machen sich gerade Gedanken: wie ist die Zukunft, alles wird teurer."