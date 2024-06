In Mühlhausen hat Sabine Griethe vor einigen Jahren einen kleinen Eis-Salon eröffnet. Wie in den 1970er-Jahren: Leuchtreklame, Pastelltöne und eine Softeis-Maschine. Damit auch jeder zu "Bine's Softeis" findet, hängen bunte Luftballons am Haus. Die Eisdiele befindet sich am Ende einer Straße.