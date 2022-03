30 von 500 Platten der Fassade fehlten, als Detlef Zimmermann den Turm vor zwei Jahren gekauft hat. Die Liebe zu hohen Bauwerken sei für den Erwerb ausschlaggebend gewesen. Drei Kilometer von seinem Heimatort Eigenrode sei er fündig geworden; gesucht habe er auch schon in Brandenburg. Rund 30 Jahre ist an dem Turm nichts mehr gemacht worden. Verdreckt war er; schubkarrenweise habe Zimmermann den Taubenkot herausgeholt, sagt er. Mehrere der zehn Etagen waren morsch, Rost am Stahlgerüst und kaputte Fenster.

Detlef Zimmermann ist schon hunderte Male die 144 Leitersprossen hinaufgestiegen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze