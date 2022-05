Die Thüringer kaufen offenbar weniger heimischen Spargel als in den Vorjahren. So ist der Absatz der Agrargesellschaft Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis nach eigenen Angaben um etwa 30 Prozent gesunken. Der Betrieb ist einer der wichtigsten Spargelanbauer in Thüringen.

Im Hofladen des Spargelhofs Kutzleben wird frischer Spargel bei der Eröffnung der Spargelsaison präsentiert. Der Unstrut-Hainich-Kreis ist mit den Anbaubetrieben in Kutzleben und Herbsleben Thüringens bekannteste Spargelregion. Bildrechte: dpa