Es war Mitternacht und sehr kalt. Wachleute mit Hunden empfingen im November 2000 den damals zehnjährigen Elhan Gasimov und seine Familie in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) am Mühlhäuser Stadtwald. Fünf Jahre war das frühere KZ-Außenlager und spätere B-Lager der NVA seine Heimat. Heute lebt der gebürtige Aserbaidschaner mit seiner Familie in Erfurt; der studierte Sozialarbeiter ist in der Getränkeautomaten-Firma seines Vaters angestellt.

Die Rückkehr nach Mühlhausen hat einen Grund: Als vor zwei Jahren über das Areal als Standort für das Bratwurstmuseum und über die Historie des Geländes diskutiert wurde, fühlte er sich als ehemaliger Asylbewerber als Teil der Geschichte vergessen. "Warum durften wir bei der Vorgeschichte hier als Asylbewerber sein?", habe er sich gefragt. In diesem Zimmer hat die Familie damals gelebt, jetzt sucht Gasimov nach Spuren für sein Buch. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Nach Mühlhausen kehrte er zurück, weil er ein Buch über diesen Lebensabschnitt und seinen Weg in Deutschland schreiben will. Dafür brauchte er Fotos und fand viele Erinnerungen.

Langer Weg nach Deutschland

Elhas Familie stammt aus Aserbaidschan. Wegen der Auseinandersetzungen um Bergkarabach floh sie nach Russland; nach Surgut. Auch dort wollte sie aber nicht dauerhaft bleiben und kam nach Deutschland. Über Berlin ging es weiter nach Thüringen in die Erstaufnahmeeinrichtung am Mühlhäuser Stadtwald. Damals lebten hier 500 Menschen aus 27 Nationen: Mittendrin der zehnjährige Elhan, seine sechs Jahre jüngere Schwester und die Eltern. Ihr neues Zuhause war ein Zimmer in Baracke 2, gerade 20 Quadratmeter groß. Die eine Dusche und die eine Küche konnten die Bewohner der Baracke nur mit Termin benutzen.

Schulbesuch war eine große Hilfe

Elha war schnell im gesamten Gelände zu Hause. Auf dem Fußballplatz mit den beiden Holztoren ohne Netze, an den Baracken, im Speisesaal und draußen vor den Toren. Obwohl es keine Schulpflicht gab, ging er zur Thomas-Müntzer-Schule. Dass die Sozialarbeiterin sich draum gekümmert hat, dafür ist der 31-Jährige sehr dankbar. Auch dafür, dass die damals den Kindern die Zeit so angenehm wie möglich gemacht hat.

Wir sind dankbar gewesen damals, wir hatten ein Dach über dem Kopf und konnten zur Schule gehen. Elhan Gasimov

Weil er damals schnell Deutsch sprechen konnte, war er wie viele andere Kinder in der EAE nicht nur für die eigenen Eltern wichtig. Er dolmetschte für alle, begleitete die Bewohnerinnen zum Frauenarzt, half den Sozialarbeitern bei Gesprächen und den Bewohnern bei Formularen. 2005 zog die Familie in eine Gemeinschaftsunterkunft in Aschara bei Bad Langenslaza und später in den Mühlhäuser Ortsteil Felchta. "Mit dem Umzug nach Erfurt waren wir dann richtig in Deutschland angekommen", erinnert sich Elhan. Hier zwischen den Baracken hat Elhan Gasimov als Kind gespielt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

"Es hat sich kaum etwas verändert. Ich habe das Gefühl, es sei alles erst gestern gewesen", sagt der 31-Jährige bei seiner Rückkehr in dieser Woche. "Es ist alle so geblieben wie es war. Es fehlen eigentlich nur die Menschen", stellt er schon am Eigangstor fest.

Integrieren, anpassen und die Sprache lernen

"Nicht jeder ist reicht oder bequem geboren", sagt Elhan aus heutiger Sicht. "Wir sind dankbar gewesen damals, wir hatten ein Dach über dem Kopf und konnten zur Schule gehen." Er ist sicher: "Man muss sich in einem fremden Land integrieren, sich anpassen, die Sprache lernen - ohne die Herkunft zu vergessen". In seiner Heimat sei er "der Deutsche", hier "der Ausländer". In den nächsten Wochen werde er hier in Deutschland eingebürgert.

Denkmal mit kompletter Geschichte