In Thüringen sind sie noch ein Novum, in anderen Bundesländern bereits gängige Praxis – Wälder, die von der Stadt oder Kommune bewirtschaftet werden. Einer der größten dieser Art hier bei uns in Thüringen ist der Mühlhäuser Stadtwald.

In Mühlhausen hat man schon Erfahrungen mit der Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Bildrechte: MDR/Claudia Götze