Laut Urteil des Amtsgerichts Mühlhausen hatte der 40-Jährige seine Ex-Freundin über mehrere Monate hinweg immer wieder mit dem Auto verfolgt. Dem Gericht zufolge lauerte er ihr zu Hause und am Arbeitsplatz auf. Außerdem rief er sie fast 70-mal am Tag an. Der Mann ist wegen Nachstellungen bereits mehrfach vorbestraft. Das Auto, mit dem er die Frau beobachtet und verfolgt hat, wurde vor sechs Jahren eingezogen und inzwischen verwertet.