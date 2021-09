Handwerk Stempel nach wie vor begehrt: Mühlhäuserin übernimmt fast 100-jährige Traditionsfirma

In Thüringen suchen viele Handwerksbetriebe einen Nachfolger. Schwer wird es, wenn die eigenen Kinder nicht in die Fußstapfen der Eltern treten wollen. In Mühlhausen gibt es eine andere Lösung: Eine Medien­gestalterin übernimmt ab Oktober die fast einhundertjährige Firma "Stempel Mock"; zur Freude von Firmenchef Andreas Mock, der in den Ruhestand geht.