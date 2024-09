Bildrechte: MDR/Hans-Martin Menge

Tierschutz Orthopädie für den Vogel: Einbeiniger Storch bekommt in Seebach eine Beinprothese

24. September 2024, 10:08 Uhr

Ein junger Storch hat in Seebach bei Mühlhausen eine Beinprothese erhalten. Am Montag legte ihm eine Orthopädietechnikerin den Ersatz für sein fehlendes Bein an - in der Hoffnung, dass er bald fliegen kann.