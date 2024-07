In Nordthüringen sind wieder Jungstörche an verfütterten Gummiringen verendet. Wie Ornithologin Juliane Balmer MDR THÜRINGEN sagte, habe das die Obduktion von Störchen aus Seebach im Unstrut-Hainich-Kreis und in Borxleben im Kyffhäuserkreis ergeben.