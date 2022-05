In fast zwei Jahren Bauzeit ist in der ehemaligen Strumpffabrik in Diedorf im Unstrut-Hainich-Kreis ein neues Kultur- und Bildungszentrum entstanden. Wie Eigentümer Heiko Tierling MDR THÜRINGEN sagte, kann der denkmalgeschützte Saal ab sofort für Kulturveranstaltungen und private Feiern genutzt werden. Er sei komplett saniert worden. Der historische Saal gehört zu insgesamt acht Teilobjekten, die auf der Industriebrache verwirklicht werden sollen.

Der historische Saal ist denkmalgeschützt. Bildrechte: Claudia Götze