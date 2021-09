Der Elternabend am Dienstag dauerte zweieinhalb Stunden. Hinter verschlossenen Türen erklärte Schulleiterin Karola Stadermann den rund 50 anwesenden Eltern, wie der Unterrichtstag für die Zweit- und Drittklässler ab kommendem Montag abläuft: 07:18 Uhr kommt der Bus und fährt die Kinder nach Lengenfeld unterm Stein in die dortige Grundschule. Dort ist Platz, weil es deutlich weniger Schüler als in Struth gibt.

Wären die Zweit- und Drittklässler nicht auf die benachbarte Grundschule ausgewichen, hätten von den 30 Erstklässlern mangels Lehrer nur 22 in Struth eingeschult werden dürfen. Die anderen acht Kinder hätten per Los einer anderen Grundschule zugeteilt werden müssen. Betroffene Eltern auf dem Weg zum Elternabend in die Turnhalle Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Pendeln zwischen den Schulen

Um das zu verhindern, weichen die Grundschüler aus der zweiten und dritten Klasse auf die andere Schule aus. Vier Stunden pro Tag; mittags werden sie wieder abgeholt, zum Mittagessen und für die Hortbetreuung in ihre Stammschule gebracht. Die Lehrerinnen fahren mit dem Auto hinter den Schulbussen her. Fächer wie Sport, Schulgarten und Werken werden weiter in Struth unterrichtet; da fehlen in Lengenfeld die Kapazitäten.

Damit die Ausweichlösung nur ein Jahr dauert, ist am Dienstagabend eine lokale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden. Eltern, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistagsmitglieder wollen das Platzproblem mittelfristig lösen. Landrat Harald Zanker (SPD) hatte angekündigt, dass 2022 ein Nebengebäude aufgestockt und dort vier neue Räume entstehen sollen. Zum Elternabend war Zanker überraschend nicht erschienen. Dieses Nebengebäude soll im Dachbereich ausgestockt werden. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Dass das Raumproblem erst in diesem Sommer bemerkt worden sein soll, ärgert die Eltern. Dass auch der Lehrermangel eine Rolle spielt, haben sie beim Elternabend erstmals gehört. Selbst wenn Räume in Struth als Zwischenlösung umgenutzt worden wären, wären die mittlerweile fünf Grundschulklassen mangels Lehrern nicht genehmigt worden.

Zwischenlösung soll Entscheidung per Los verhindern

Einen Entscheid per Los will niemand in Struth, sagte auch Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU). Die aktuelle Lösung sei "hinzunehmen", weil es im Moment keine andere gebe. Das müsse sich schnell ändern. Denn im Schuljahr 2022/23 werden wieder 25 Erstklässler erwartet; drei müssten unter den aktuellen Bedingungen ausgelost und an eine andere Schule verwiesen werden.

Kreistagsmitglied Tino Gaßmann von den Grünen sagte am Dienstagabend, dass Kreistag und Schulamt jetzt gefordert seien. Vor allem der Schulnetzplan müsse aktualisiert werden. Weil dort für dieses Schuljahr nur 21 Erstklässler und 14 Räume für elf Klassen für Struth aufgelistet sind, ist der Platzmangel zu spät bemerkt worden. Genau das stößt bei den Eltern auf Unverständnis. Der Kindergarten sei vor Jahren wegen geburtenstarker Jahrgänge erweitert worden. Die seien wohl von den Schulplanern nicht bemerkt worden, vermuten die Eltern. Die Gemeinschaftsschule in Struth. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Sorge vor überfülltem Schulbus nach Lengenfeld

Die Eltern machen sich vor allem wegen des überfüllten Schulbusses von Struth nach Lengenfeld Sorgen. Bis Montag soll noch versucht werden, einen zweiten Bus zu organisieren. Schulsprecher Alexander Tasch kündigte an, morgens mitfahren und von den ebenfalls mitfahrenden Gymnasiasten Rücksicht einfordern zu wollen.