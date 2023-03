Die Sanierungsarbeiten an der Talsperre Seebach bei Mühlhausen haben begonnen. Wie Anne Barthel von der Thüringer Fernwasserversorgung MDR THÜRINGEN sagte, musste wegen der großen Niederschlagsmengen zu Wochenbeginn der Abbruch der Asphaltdecke am Hauptdamm unterbrochen werden. Er werde fortgesetzt, wenn das Wasser von der Baustelle abgeflossen sei. Außerdem werde die Krone am Nebendamm abgefräst.