Vor der Bühne zündete Oerding ein Lagerfeuer an. Nicht nur ein Gag. In der Mitte des Konzerts spielt er auf Zuruf des Publikums auch ein paar Cover-Songs, so wie man das halt macht, wenn man sich an einem Sommerabend am Lagerfeuer mit Freunden trifft und einer eine Gitarre dabei hat. Bildrechte: MDR/Werner Lengenfelder