Die Einwohner in Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis werden in den kommenden Monaten zur Abstimmung über den Verkauf des alten Sportplatzes an eine Supermarktkette aufgefordert. Grund ist, dass ein Bürgerbegehren dazu die notwendige Anzahl an Unterstützerunterschriften erreicht hat, wie der Stadtrat am Donnerstagabend feststellte. Nun muss innerhalb der nächsten drei Monate ein Bürgerentscheid dazu abgehalten werden, bei dem die wahlberechtigten Einwohner über das Ansinnen der Initiatoren des Bürgerbegehrens abstimmen können.

Rathaus in Bad Tennstedt Bildrechte: imago images/Werner Otto