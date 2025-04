Thüringens Kulturminister Christian Tischner hofft auf positive Auswirkungen der Landesausstellung zum Bauernkrieg, deren erster Teil am 25. April in Mühlhausen eröffnet wird. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte Tischner, mit der Schau wolle man den Blick weg von den klassischen Kulturzielen wie Weimar und Wartburg hin nach Nordthüringen richten: "Wir hoffen auf einen erheblichen Effekt in den ländlichen Regionen." Diese Ausstellung sei ein Impuls, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich und touristisch, so Tischner weiter.

Christian Tischner verweist dabei auch auf eine groß angelegte Werbekampagne der Thüringer Tourismus GmbH. Diese lehnt sich mit ihrem Motto "Freiheit 2025" an den Titel der Landesausstellung an und informiert über heutige Erlebnisse rund um das Thema Freiheit. Insgesamt habe die Landesregierung drei Millionen Euro zur Finanzierung der Landesausstellung bereitgestellt, hält Tischner fest. Der Bund habe 3,26 Mio Euro beigesteuert, die Kommunen 260.000 Euro.

Laut der Direktorin der Mühlhäuser Museen, Susanne Kimmig-Völkner, ist der Besuch der Landesausstellung zum Bauernkrieg an den drei Museumsorten im Schnelldurchlauf in rund zwei Stunden zu erleben. Besser sei es jedoch, sich Zeit zu nehmen. Die Tickets seien deswegen zwei Tage gültig. Insgesamt erstreckt sich die Landesausstellung über rund 1.500 Quadratmeter. Gezeigt werden 400 Objekte.

Landesausstellung in Bad Frankenhausen eröffnet im Mai

Der zweite Teil des Landesausstellung im Panorama Museum in Bad Frankenhausen wird am 10. Mai eröffnet. Museumsdirektor Gerd Lindner verwies bei der Pressekonferenz auf die Erfahrungen des Lutherjahres 2017: "Damals kamen einerseits mehr Besucher in die Museen, andererseits konnte ein Thema ganz neu platziert und ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt werden." Dies erhoffe er sich nun auch beim Thema Bauernkrieg.

Die Landesausstellung richtet sich an beiden Standorten an ein breites Publikum. So werden klassische Führungen genauso angeboten wie Spiele über digitale Touchscreens und künstlerische Interventionen. Flankierend werden in Mühlhausen thematisch passende Filme gezeigt. Zudem ist eine Vortragsreihe zu aktuellen Forschungsergebnissen rund um den Bauernkrieg geplant.