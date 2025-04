Ausstellung wie ein Theaterstück

Erdrückende Vorgaben wie diese konnten am Ende ein Leben in Armut verursachen – das wird in der Marienkirche deutlich. Aber nicht, weil sich ein Text an den nächsten reiht: Bei der Landesausstellung habe man bewusst versucht, ein Erlebnis zu schaffen.

"Uns war es auch wichtig, dass man eine Dramaturgie hat", sagt Eva Kaluza vom Ausstellungsgestalter Ökonzept. Das Publikum soll beim Besuch das Gefühl haben, durch einen Film oder ein Theaterstück zu laufen. Die Menschen werden "dann so kreuz und quer bis ans Ende des Jahres und auch wieder rausgeführt." Bildrechte: Tino Sieland

Der nächste Ausstellungsort ist die Kornmarktkirche. Dort werden wichtige Ereignisse rund um den Bauernkrieg erzählt – mit vielen historischen Waffen, aber auch anhand von zentralen Personen. Thomas Müntzer ist natürlich dabei, genauso wie Paul Dolnstein von der Gegenseite. Als einzige Frau wird Ottilie von Gersen vorgestellt.

Es ist von der Informationsdichte bewusst sparsam gehalten, damit man eben die wesentlichen Dinge mitnimmt. Ausstellungsdesignerin Eva Kaluza, Ökonzept

Erbe der Bauernkriege im Kulturhistorischen Museum

Die Ausstellungen in Marien- und Kornmarktkirche zeigen sich reduziert: "Es ist von der Informationsdichte bewusst sparsam gehalten, damit man eben die wesentlichen Dinge mitnimmt", sagt Eva Kaluza zum Konzept. "Und uns war auch wichtig, dass man mit Bildern rausgeht aus der Ausstellung."

Im Kulturhistorischen Museum, dem dritten Teil, gibt es dann aber doch viel zu sehen. Dort geht es um die Rezeptionsgeschichte des Bauernkriegs: um die Verunglimpfung der Bauern direkt nach den Aufständen, um die Neuentdeckung zur Zeit des Vormärz oder um die Müntzer-Vereinnahmung in der DDR. In diesem Teil der Ausstellung gibt es durchaus Text zu lesen und viele Objekte zu entdecken – von wertvoll bis kurios. Bildrechte: Tino Sieland

So kann man etwa in die Planungen zum Festumzug anlässlich von 450 Jahren Bauernkrieg in Mühlhausen eintauchen. Der sei minutiös geplant gewesen mit einem Drehbuch, erzählt Susanne Kimmig-Völkner: "Und es gab zu diesem schriftlichen Drehbuch Zeichnungen, die dann zeigen, wie sich die einzelnen Gruppen anzuordnen hatten. Das waren Schülergruppen, Militär und eben als Bauern verkleidete Leute."

Mehr Interesse für Thüringen wecken

Ein Stück Lokalgeschichte lässt sich im Kulturhistorischen Museum erleben – und doch betont Kimmig-Völker: Der Anspruch der Landesausstellung ist es, überregional die Geschichte der damaligen Aufstände zu erzählen.

Thüringens Kulturminister Christian Tischner hofft auf positive Auswirkungen der Landesausstellung zum Bauernkrieg. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag vor der Eröffnung sagte Tischner, mit der Schau wolle man den Blick weg von den klassischen Kulturzielen wie Weimar und Wartburg hin nach Nordthüringen richten: "Wir hoffen auf einen erheblichen Effekt in den ländlichen Regionen." Diese Ausstellung sei ein Impuls, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich und touristisch, so Tischner weiter.

Bildrechte: picture alliance / Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Martin Schutt

Landesausstellung in Bad Frankenhausen eröffnet im Mai