Mareike Hilke (40) aus Mühlhausen ist mit der Firma aufgewachsen. Quasi am Küchentisch zu Hause in Oberdorla im Unstrut-Hainich-Kreis hat sie schon in ihrer Kindheit mitbekommen, was im Traditionsunternehmen "Schließ- und Sicherungssysteme", kurz "Suse", passiert. Nach dem Abitur hat sie Medien und Kultur auf Spanisch studiert. "Ich wollte in die weite Welt", sagt die Mutter zweier Mädchen. Zumindest in Europa war sie schon als Studentin fürs Unternehmen unterwegs; als Übersetzerin für Französisch, Englisch, Spanisch und manchmal auch Russisch.

Reederei in Bremen

"Zuerst bin ich eingesprungen, weil jemand fehlte", erinnert sie sich. Später wurde daraus ein dauerhafter Einsatz in einer Reederei in Bremen. Deren Besitzer Dirk Zeppenfeld ist zugleich Gesellschafter von "Suse" in Mühlhausen. Zeppenfeld kennt Mareike seit vielen Jahren. "Sie ist fachlich kompetent und spricht mehrere Sprachen", sagte er. Und: "Sie hat tolles Verhandlungsgeschick; in einer männergeprägten Industriedomäne sitzt sie immer als einzige Frau mit am Tisch und bringt mit viel Diplomatie ein vom Thema abgewichenes Gespräch schnell wieder zurück in die ursprünglichen Bahnen". Firmengründer Jörg Breitbarth mit seiner Tochter und Nachfolgerin Mareike Hilke Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Auch beim Thema Kinder habe die Firmenchefin immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter. "Wir haben so viele Mitarbeiter mit kleinen Kindern in der Belegschaft", freut sich Zeppenfeld. Wenn ein Kind krank wird, muss die Mitarbeiterin nicht lange überlegen. Es werde alles so geregelt, dass das kranke Kind schnell aus dem Kindergarten abgeholt werden kann.

Aus einem Geschäftsführer wurden zwei

Mareikes Vater Jörg hat die Firma bis 2021 als einiger Geschäftsführer geleitet; rund 30 Jahre. Damals 66 Jahre alt, wollte er die Firmenleitung endlich übergeben. Dass daraus eine Doppelspitze aus Tochter Mareike und Jens Meyer geworden ist, sei eine Genugtuung für ihn. Für das gute Klima in der Firma und die Chemie sei es wichtig gewesen, dass kein Fremder von außen geholt wird", sagt Jörg Breitbarth.

Firmengeschichte Der volkseigene Betrieb ist 1948 gegründet worden. Der Grundstein für das jetzige Werk in der Bonatstraße wurde 1974 gelegt. 1990 wurde der Betrieb "Schloss und Stahlbau" privatisiert und 1993 in Schließ- und Sicherungssysteme GmbH umfirmiert. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer bei Nischenprodukten für Schienenfahrzeuge.



Einige Monate hat er "die jungen Leute", wie er sagt, noch begleitet. Inzwischen ist er noch selten im Unternehmen. Das gibt es seit 75 Jahren und hat mehr als 200 Mitarbeiter. Das Durchschnittsalter liegt bei 40 Jahren. Die Auftragsbücher sind trotz Corona-und Energiekrise gut gefüllt. Die Nachfrage nach Zubehör für Schienenfahrzeuge ist auch international unverändert hoch, sagt Gesellschafter Dirk Zeppenfeld. Die Kunden kämen überwiegend aus Europa und Asien von großen Herstellerin von Schienenfahrzeugen wie Siemens oder Aston - aber auch aus Saudi-Arabien und Nordamerika.

Tür fürs Frauen- und Kinderabteil in Riad

Das Unternehmen erreiche schon seit einigen Jahren einen Jahresumsatz von 24 Millionen Euro, sagt Zeppenfeld anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums. In der Musterhalle sind auch Türen für ein Kinder- und Frauenabteil für Züge in Saudi-Arabien zu sehen. Das Glas ist so gestaltet, dass nur von der Innenseite des Abteil nach draußen geschaut werden kann aber nicht um gekehrt. Zubehörteile für Schienenfahrzeuge wie Fenster und Türen sind das Portfolio des Unternehmens. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Notausstieg für Londoner U-Bahn

Im Firmen-Stammsitz in der Bonatstraße werden unter anderem Türen, Tische, Fenster, Trennwände, Evakuierungssysteme, Fahrrad- und Skihalter sowie Podeste und Ablagen produziert. Zur Produktpalette gehören seit einigen Jahren auch einbruchsichere Türen für Windparkanlagen und Notausstiege für die Londoner U-Bahn. Diese Ausstiege im Notfall erfolgen vorn an der Zugspitze; seitlich fehlt im Tunnel fast immer der Platz.

"Alles,was du siehst, wenn du in ein Zugabteil kommst, produzieren wir", so erklärt Mareike Hilke ihren Kindern die Produktionspalette von "Suse".

Was sagen die Kollegen?

Dass sie eine Chefin haben, spielt für die Kollegen keine Rolle. Sie sei kompetent, sei regelmäßig in den Produktionshallen unterwegs und habe auch ein Gespür für die Sorgen der Kollegen. Von kurzen Wegen und kleiner Hierarchie sprechen die Mitarbeiter und von einem guten Betriebsklima.

Familiär ging es auch beim kurzfristig organsierten Firmenjubiläum zu. Torwand, Laserschießen und Basteltisch für die Kinder; Blumen und Luftballons als Dekoration. Dass die Firma 75-jähriges feiert, hatte Mareike Hilke fünf Tage vorher dem Fest erfahren. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte nach einem Termin für die Urkundenübergabe angefragt. Dann hat Mareike alle Hebel in Bewegung gesetzt und das Fest innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt.