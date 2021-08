Uhrenbeauftragter Seebach: Hans-Martin Menge klettert jeden Tag auf den Kirchturm

In Seebach im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es die Uhrzeit noch vom Turm der Kirche. Seitdem das Uhrenwerk vor 30 Jahren wieder in Gang gesetzt wurde, stellen es Ehrenamtliche täglich. Vor 14 Jahren hat Hans-Martin Menge die Aufgabe übernommen, täglich auf den Kirchturm zu klettern und mehr als 100 Mal am Uhrenwerk zu kurbeln. Der 64-Jährige liebt tickende und schlagende Turmuhren.