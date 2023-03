Im September letzten Jahres ist Vitali wegen des Ukraine-Krieges aus Kiew nach Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) geflüchtet. Seit Ende November sucht er nach einem Job. Am liebsten würde er mit seinem Fahrrad etwas ausliefern oder Post zustellen.

Der 35-Jährige hat Wirtschaft studiert. In Deutschland kann er mit dieser Ausbildung jedoch kein Geld verdienen. Die größten Hindernisse für ihn sind seine mangelnden Deutschkenntnisse sowie seine fehlende Berufserfahrung.

Damals hatte Olena Schorin für ihr angerufen. Sie betreibt in der Innenstadt von Mühlhausen ein Cafe. Als keine der drei Firmen zusagte, rief Olena eine ihr bekannte Chefin einer Konservenfabrik an. Dort durfte Vitali zunächst Probearbeiten. Ab Juni soll er dort einen Arbeitsvertrag als Erntehelfer bekommen.

Das Jobcenter im Unstrut-Hainich-Kreis hat nach eigenen Angaben bisher 88 Ukrainer vermittelt . Sie sind unter anderem in der Produktion, im Fahrgewerbe und Verkauf tätig. Wie Sprecherin Anja Schöwe-Wipprecht sagt, steht für viele der aktuell 525 Jobcenter-Kunden aus der Ukraine zunächst im Fokus, die Sprache zu lernen. Anhand der Abschlüsse und Fähigkeiten würden dann im persönlichen Gespräch, per Post oder Mail Jobvorschläge unterbreitet.

Natürlich gebe auch Probleme, so Schöwe-Wipprecht. Die unterschieden sich aber nicht von denen anderer Bewerber. Dazu gehörten fehlende Kinderbetreuung für Alleinerziehende, gesundheitliche Einschränkungen, mangelnde Sprachkenntnisse oder auch fehlende Motivation.

Im Unterschied zu Zugewanderten aus anderen Ländern sei ein Teil der Ukrainer noch unsicher, ob Deutschland die neue Heimat werden soll. Viele hätten nach wie vor die Hoffnung, möglichst schnell wieder in die Ukraine zurückzukehren, so die Sprecherin. Insgesamt werden im Jobcenter in Mühlhausen mehr als 500 Frauen und Männer aus der Ukraine betreut.