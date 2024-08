Eine Tafel erinnert seit Mittwoch in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis an drei 19-jährige Opfer des Verkehrsunfalls vom 1. April 2023 bei Bad Langensalza. Die Gedenktafel steht vor der Trauerweide im Park gegenüber dem Tilesius-Gymnasium, an dem die drei Abitur gemacht hatten.