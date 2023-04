In den Wohnorten der Verstorbenen sind Schock und Trauer groß. In Mühlhausen wollen Freunde der 19-jährigen Verstorbenen für Dienstagabend ein Gedenken mit Blumen und Kerzen in der Innenstadt organisieren. Zudem ist am Mittwochabend in der Mühlhäuser Divi Blasii-Kirche ein ökumenischer Trauergottesdienst geplant.