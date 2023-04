In den Wohnorten der Verstorbenen sind Schock und Trauer groß. In Mühlhausen organisieren Freunde der 19-jährigen Verstorbenen für Dienstagabend ein Gedenken in der Innenstadt. Gegen 17:30 Uhr wollen sie Blumen, Fotos und Kerzen auf dem Mühlhäuser Untermarkt niederlegen. An der Jugendkirche hatten Freunde der Unfallopfer bereits am Sonntagabend Kerzen angezündet.



Am Mittwochabend, 18 Uhr, ist in der Mühlhäuser Divi Blasii-Kirche ein ökumenischer Trauergottesdienst geplant.