Die Bundesstraße war nach dem schweren Unfall am Samstag bis zum Sonntagabend gesperrt. Die Fahrbahn war an mehreren Stellen schwer beschädigt worden. Bildrechte: Stefanie Magiera

Bei dem Unfall waren am Samstag sieben Menschen ums Leben gekommen, drei wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte laut Polizei keinen Führerschein und war vermutlich betrunken . Ein Laborergebnis wird frühestens am Montag erwartet. Der 45-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer überlebten schwer verletzt, ein 44-jähriger Mitfahrer starb.

Ihr Auto war in den Gegenverkehr geraten und gegen zwei andere Autos geprallt. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. In einem starben drei 19-jährige Männer und zwei gleichaltrige Frauen. In dem anderen kam ein 60 Jahre alter Mann ums Leben. Seine 73-jährige Beifahrerin konnte sich verletzt befreien. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde total zerstört.