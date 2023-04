Bei dem Unfall auf der B 247 bei Bad Langensalza starben am Samstagabend sieben Menschen.

Bei dem Unfall auf der B 247 bei Bad Langensalza starben am Samstagabend sieben Menschen.

Bei dem Unfall auf der B 247 bei Bad Langensalza starben am Samstagabend sieben Menschen. Bildrechte: Wichmann TV

Vor allem müsse zunächst geklärt werden, wer in dem Unfallwagen am Steuer saß. Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich die Ermittlungen nun auch gegen einen 34-jährigen Mann richten, der bisher als Beifahrer galt.