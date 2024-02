Am Sonntagabend war auf der Strecke der Lkw von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Der mit Tiefkühlfisch beladene Lkw musste offenbar einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Beim Versuch, das Fahrzeug zu bergen, brach der Anhänger am Montag in zwei Teile.