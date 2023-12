In Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ist am Mittwochabend ein 57-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war er auf der Landstraße von Bad Tennstedt in Richtung Klettstedt unterwegs. Etwa 300 Meter nach Bad Tennstedt wurde er von einem Auto auf der Fahrbahn erfasst.