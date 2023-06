Erinnerung B247-Unfall mit sieben Toten: Trauerweide für verunglückte Mitschüler gepflanzt

Bei einem Verkehrsunfall am 1. April auf der B247 bei Bad Langensalza starben sieben Menschen. Drei davon machten am Tilesius-Gymnasium in Mühlhausen Abitur. An sie erinnert jetzt eine Trauerweide nahe ihrer Schule.