Laut Urteil liefen die Geschäfte der Leinefelder "Bärenkrone" im Jahr 2010 so schlecht, dass sich die beiden angeklagten Gesellschafter zu den Steuerhinterziehungen entschlossen. Sie verschleierten die Lieferwege in Europa und lagerten außerdem in Leinefelde große Mengen britischen Rohalkohols, ohne diesen zu versteuern. Laut Frachtpapieren war ein Teil des Wodkas aber meist nach Berlin und Brandenburg gebracht worden und dort in den Handel gekommen.