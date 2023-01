Flüssigkeit auch in Nebelmaschinen - dort ohne Steuer

Nicht nur die Höhe der Steuer ist auffällig. Auch die Anwendung im Alltag ist kurios. Denn die Rohstoffe fürs Dampfen werden nicht nur in E-Zigaretten genutzt. Etwa das Propylenglykol (PG). Die Flüssigkeit kommt in Nebelmaschinen bei Konzerten, in Clubs oder auf Partys zum Einsatz. Außerdem in Hautcremes oder Kaugummis. Hier greift die Tabaksteuer nicht. Erst wenn das PG für E-Zigaretten genutzt wird, muss eine Banderole raufgeklebt werden.

Das führt zu kuriosen Situationen, erklärt Violetta Hufe. So ist destilliertes Wasser, was auch fürs Dampfen genutzt werden kann, in einem E-Zigaretten-Shop steuerpflichtig. Kauft man es in der Drogerie, gilt diese Steuer nicht.

Kurios: Die Tabaksteuer greift nicht bei der Verwendung der identischen Flüssigkeit in Nebelmaschinen. Die kommen in Clubs und auf Bühnen zum Einsatz. (Symbolbild) Bildrechte: imago/David Heerde

Steuer setzt Dampferszene unter Druck

In Nordthüringen gibt es nur noch wenige Fachgeschäfte für E-Zigaretten. Neben der Dampfer-Pause in Mühlhausen gibt nur noch ein Geschäft in Sondershausen: Das "Abdampfen" von Stephan Sickel.