Tag des Ehrenamts 50 Jahre als Helfer für Nepal: Mühlhäuser erhält Bundesverdienstkreuz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am Tag des Ehrenamtes den Thüringer Andreas Falk für seine Arbeit in Nepal mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Der Agraringenieur aus Mühlhausen engagiert sich seit fast 50 Jahren für Bildung in dem Himalaya-Staat. Beim Festakt in Berlin trifft er am Montag auch auf den Schlager-Sänger Frank Zander.