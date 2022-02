Breitensport Sporthalle für Handballer gesperrt - Traditionsverein droht das Aus

Der Verein sagt dazu: "Der Aufwand, Heimspiele in eine Halle zu verlegen, in der keine nutzbaren Räumlichkeiten permanent zur Verfügung stehen ist nicht darstellbar. Über 35 Sponsorenverträge müssen besprochen werden, da der Verein sich nun nicht mehr an seine vertraglichen Zusagen halten kann. Wir hoffen hier auf Großzügigkeit unserer Partner, trotzdem sind wir tiefst schockiert über die Vorgehensweise der Verantwortlichen, die sehenden Auges den Verein in diese Situation gebracht haben."