In Kutzleben (Unstrut-Hainich-Kreis) hat sich ein Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, sollte das Fahrzeug des Mannes am Samstag kontrolliert werden, da am Anhänger keine Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete hoher Geschwindigkeit durch den Ort.