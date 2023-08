Stunt-Scooter-Europameisterschaft in Mühlhausen

1 min

Die Europameisterschaft im Stunt-Scooter-Fahren findet in Mühlhausen statt. Zwei Tage heißt es im XXL-Funpark "Scoot or die" - fahr oder stirb. In einer Minute müssen die Rollerfahrer soviele Tricks wie möglich schaffen.

