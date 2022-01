In Betracht kommen außerdem für 2022 noch Einführungen an einem Sozialgericht oder dem Thüringer Finanzgericht Gotha. Parallel wird die Einführung bei den Amtsgerichten vorbereitet. Das ist nach Angaben des Justizministeriums die eigentliche Herausforderung: Strafakten auf die elektronische Variante umzustellen und dabei den Datenschutz zu beachten.

Das elektronische Zeitalter hat bereits für Anwälte begonnen. Seit Jahresbeginn müssen sie in ganz Thüringen ihre Schriftsätze elektronisch einreichen. Das Problem derzeit: Die elektronisch eingereichten Akten werden ausgedruckt und den Prozessbeteiligten in Papierform zugeschickt.

Damit werden dann auch Zustellungen an elektronische Postfächer möglich. Mandanten können per Akteneinsicht mit elektronischen Akten in Kontakt kommen. In Verhandlungen können Beteiligte oder Zeugen Einsicht in Akteninhalte über einen Großbildmonitor erhalten.