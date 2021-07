Der Standort des Autozulieferers Vitesco in Mühlhausen bleibt möglicherweise bis Ende 2024 erhalten. Darüber habe die Firmenleitung am Mittwoch in einer Betriebsversammlung im hessischen Bebra informiert, sagte Bernd Spitzbarth von der IG Metall MDR THÜRINGEN.

Beschäftigte von Vitesco Mühlhausen vor dem Betriebsgebäude: Der Standort bleibt möglicherweise bis Ende 2024 erhalten (Foto: Archiv). Bildrechte: MDR/Claudia Götze