In der Vogelschutzwarte Seebach bei Mühlhausen sind 2021 so viele verletzte Tiere wie noch nie abgegeben worden. 378 Pfleglinge bedeutet einen neuen Höchststand, sagte Juliane Balmer, Leiterin der Tierauffang- und Pflegestation. Im Jahr davor sind insgesamt 299 Vögel und andere Tiere zur Wasserburg nach Seebach gebracht worden.

Am häufigsten wurden Turmfalken, Mäusebussarde, Eulen und Kleinvögel wie Amsel, Schwalben und Spatzen abgegeben. Aber auch Schwäne, Graureiher, Igel, Zwergfledermäuse und Wildkatzen wurden in der Natur aufgelesen und in die Vogelschutzwarte gebracht.